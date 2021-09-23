聯儲局將考慮縮減買債規模 加息或比預期快實施

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局周三開完會後發表聲明說，即將考慮縮減每個月買債1,200億元的規模，並且提示，加息有可能比預期更快實施。

18名決策官員中，有一半人預測有需要在明年加息，雖然縮減買債計劃未有明確時間表，但聯儲局主席包維爾表示，如果經濟復甦持續下去，逐步縮減量寬措施，然後到明年中完成這個行動似乎是適當做法。

他又說，可能在下一次11月的政策會議中參考勞工市場數據，以及整體經濟表現，然後決定是否縮減買債，他強調，買債計劃的決定與調整利率是分開來做。

聯儲局預測，今年的通脹將會徘徊在4.2%，比預測的目標高出超過一倍，因此局方正準備採取行動遏抑通脹，預測到2023年，利率可能升至1厘，到2024年利率升至1.8厘。

聯儲局也預測，今年的失業率可能回落至疫情前的水平，即大約是3.5%，今年的經濟增長GDP預測是5.9%。

聯儲局指出，最新的疫情已拖慢部份經濟復甦，但整體經濟指標就繼續增強。

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