核潛艇交易掀外交風波 美法元首通話承諾努力恢復互信（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

法國因核潛艇交易危機，而掀起同美國與澳洲的外交風波，美法兩國總統周三通電話，雙方承諾努力恢復互信，在10月會晤，而法國駐美大使將會返回華盛頓。

拜登同法國總統馬克龍通電話30分鐘後，雙方發表內容一致的聲明，表示如果盟國能夠及早公開磋商，就可以避免一場風波發生，兩國同意在10月底在歐洲會晤，深入磋商，創造條件以保障互信，並提出具體的措施，以達致共同目標。

白宮說拜登希望這次對話，可以為美法兩國長久以來重要的夥伴關係恢復正常，而走出一步。

白宮發言人Jen Psaki說：「總統重申法國的戰略重要性，與法國和歐洲接觸，在印太地區，我們希望繼續合作。」

白宮發言人又說，法國大使將於下星期返回華盛頓，期望兩國官員繼續合作。

拜登也發推文重申，在印太地區事務上，美國與法國及歐洲接觸的重要性，拜登也期望在10月底與馬克龍在歐洲會面。

美國、英國和澳洲上星期公佈「安保同盟」，新的夥伴關係，美國並且協助澳洲興建12艘核子動力潛艇，令澳洲取消650億美元，已經向法國訂購傳統柴電潛艇的協議，法國對此感到非常憤怒，覺得好似被人出賣，馬克龍於是隨即召回駐美國和駐澳洲大使。

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