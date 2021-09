核潛艇交易掀外交風波 美法元首通話承諾努力恢復互信（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

法國因核潛艇交易危機,而掀起同美國與澳洲的外交風波,美法兩國總統周三通電話,雙方承諾努力恢復互信,在10月會晤,而法國駐美大使將會返回華盛頓。

拜登同法國總統馬克龍通電話30分鐘後,雙方發表內容一致的聲明,表示如果盟國能夠及早公開磋商,就可以避免一場風波發生,兩國同意在10月底在歐洲會晤,深入磋商,創造條件以保障互信,並提出具體的措施,以達致共同目標。

白宮說拜登希望這次對話,可以為美法兩國長久以來重要的夥伴關係恢復正常,而走出一步。

白宮發言人Jen Psaki說:「總統重申法國的戰略重要性,與法國和歐洲接觸,在印太地區,我們希望繼續合作。」

白宮發言人又說,法國大使將於下星期返回華盛頓,期望兩國官員繼續合作。

拜登也發推文重申,在印太地區事務上,美國與法國及歐洲接觸的重要性,拜登也期望在10月底與馬克龍在歐洲會面。

美國、英國和澳洲上星期公佈「安保同盟」,新的夥伴關係,美國並且協助澳洲興建12艘核子動力潛艇,令澳洲取消650億美元,已經向法國訂購傳統柴電潛艇的協議,法國對此感到非常憤怒,覺得好似被人出賣,馬克龍於是隨即召回駐美國和駐澳洲大使。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。