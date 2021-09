美國每日逾2千人染疫亡 將加購疫苗捐贈發展中國家（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

拜登總統周三宣布,美國將會購買雙倍劑量,達到10億劑的Pfizer新型肺炎疫苗,當中一半即5億劑將與全球其他國家分享,目標是在未來一年內,讓全球七成人口都接種疫苗,不過與此同時,美國死於新型肺炎的人數目就繼續上升。

正當白宮繼續極力遊說更多美國人打疫苗的時候,拜登周三宣布新計劃要在明年向發展中國家,贈送額外5億劑新型肺炎疫苗。

拜登說:「我們要盡本分,政府、私人機構、公民社會、領袖、慈善家。」

如今美國承諾會捐出給其他國家的疫苗,總共14億劑。

拜登說:「這是要全部人總動員的危機,好消息是我們知道怎樣擊倒這大流行,疫苗、公共衛生措施和集體行動。」

不過,很多人更想知道的是,本土的醫院的緊張情況何時才可以舒緩,因為目前全國各地的醫護人員為了應付最新一波的病例激增,都已經疲於奔命,一些已經飽和的醫院,面對有限的深切治療部,只能配給讓部分人得到治療。

布朗大學急症救授Megan Ranney說:「隨著這疾病散播,對嗎?它在整個社區散播,當這裡有大量未打疫苗的人,那些較脆弱的很可能會感染。」

根據聯邦衛生福利部的資料,目前全國有接近9萬人因為染疫而要住院,另外,每天有超過2千人染疫死亡,是自冬季以來最多的數字。

Ranney說:「我們還未擺脫危機,我完全預期全國的病例在未來幾星期幾個月會上升。」

而Delta變種就是令病例急升的其中一個關鍵原因。

