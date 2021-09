【KTSF】

在氣候變化引起的海平面上升的影響下,灣區捷運(BART)的一些基礎設施,未來亦可能受到威脅。

灣區目前面對更加炎熱的天氣、更猛烈的山火,和持續更久的乾旱。

捷運工程師指出,2019年夏天的一段高溫時期,引發許多機械故障,導致捷運大規模延誤。

而迫切要解決的海平面上升的問題,奧克蘭(屋崙)的Coliseum,還有San Bruno和Millbrae地鐵站都會受到影響。

一些地底地鐵站和隧道,將需要更多抽水工作,而一旦一處的設備發生故障,將影響捷運系統的其他部分。

