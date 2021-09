【有線新聞】

美國有網絡安全公司,指控有自中國黑客攻擊印度政府機構及傳媒。

報告指,相信中國政府資助、臨時代號TAG-28的黑客組織,TAG即英語中的威脅活動組織,涉嫌入侵印度中央邦警察部門、身分認證管理局和《印度時報》集團,並竊取數據,相信與中印邊境張局勢有關,估計是試圖取得記者、消息來源和未發布文章,以及政府官員資訊。

黑客另外可能向政府機構網絡部署了惡意工具。中國政府一直否認參與任何形式的網攻。

