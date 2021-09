【KTSF】

舊金山(三藩市)市政廣場附近的Market街發生襲擊人的案件,匪徒用棒球棍從後面擊打一名途人,導致對方需要送院治療。

警方資料顯示,周一中午12時左右,56歲白人男事主在Market街1200號地段,就在市政廣場附近被人從後面襲擊。

警方表示,匪徒用棒球棍打事主,並持續地襲擊他,事主受傷需要送院,沒有生命危險。

警方表示,沒有太多關於匪徒的資料,他仍然在逃,事主告訴警方,匪徒可能是拉美裔。

警方表示,匪徒應該是隨機地襲擊他人,沒有證據顯示與種族因素有關。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。