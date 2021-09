舊金山華埠首個古董車展下周末登場（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山華埠首個古董車展將在下個周末登場。

舊金山華埠的街頭周二迎來拉風又醒目的豪華古董車,吸引許多人的目光,為振興華埠經濟,恢復當年的繁榮景象,舊金山華埠商會聯會、TPS Motorsports和ImaginAsian Productions,10月2號和3號兩天,聯合舉辦首屆「金山華埠古典名車同樂日」,展出古董車、跑車和收藏車。

TPS Motorsports業者Mike Mak說:「你會見到大約72輛車,每天有36輛,有些是仍在路上跑的,還有些是得過獎的車,經典車款像是1973年Camaro,4分1英里內加速至240MPH,你將會看到像是麥拉倫、藍寶堅尼和法拉利。」

這是華埠首度的車展,展出區域是從Washington街到Broadway街之間的Grant Ave路段。

舊金山華埠商會聯會會長邵旗謙(Ed Siu)說:「三條街,我們每天都有不同的車,在這裡展覽,我們為了振興華埠,希望有多些人回來華埠,在這裡消費和享樂。」

TPS Motorsports成員Christopher Chow說:「我們聽到很多關於華埠的負面消息,像是罪案還有消費者少了,所以我們想做的,就是將車子帶過來把社區團結在一起。」

車展期間,舊金山交通局將在Grant Ave從Pacific街到Broadway街的路段封街,屆時除了汽車展示,還有歌唱和舞獅等表演。

活動製作人說,疫情期間亞裔受創嚴重,社區的每一分子,都該盡自己的本分一起團結社區。

ImaginAsian Productions創辦人Linda Phung說:「我們希望能將生活、希望和啟發帶回社區。」

主辦單位屆時也會發放免費的華埠購物地圖,並將免費帶人參觀及講解華埠歷史景點。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。