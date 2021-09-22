Daly City珠寶店劫案疑犯被起訴 當局稱絕不姑息仇視罪行（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，上星期三，一幫賊人搶劫Daly City Serramonte購物中心一家亞裔經營的珠寶店，警方迅速拘捕其中4個匪徒，而地檢處已經提出起訴，San Mateo縣地檢官表示，這是一個好例子，警方與控方緊密合作，將不法分子繩之於法，地檢官表示，將會以同樣精神打擊縣內針對亞裔的仇視罪行。

網上片段顯示搶劫過程，Daly City警方表示，上星期三晚上約7時15分，一班人闖入商場內一間珠寶店，砸破店內的玻璃櫃，劫走裡面的珠寶，警方與賊人展開高速追逐，最後拘捕了4個人，另一輛汽車逃掉，3個賊人仍然在逃。

San Mateo縣地檢處控告3名被捕成年疑犯多項嚴重搶劫，以及逃避警方追截的罪名，現正被關押，不准保釋，另一名少年疑犯交由少年法庭處理。

地檢官Steve Wagstaffe周二接受本台訪問時指出，被劫的珠寶店由菲律賓裔經營，多年來從未遇過這樣的搶劫案，由於警方行動迅速，取回大部分的珠寶首飾。

Wagstaffe說：「所幸的是在汽車裡尋回大部分財物，當搶匪撞了車後棄車逃走，他們逃跑時被捕，大部分珠寶還在車裡，很幸運沒有嚴重損失。」

Wagstaffe表示，匪徒總共搶走價值12萬元的珠寶首飾和手錶，其中價值約2千元的財物，在另一輛逃逸的汽車裡。

雖然被搶劫的商店由亞裔經營，但目前沒有證據顯示，匪徒是針對亞裔，或只是尋找下手劫財的機會，因此地檢處沒有提出仇視犯罪的起訴。

周一，San Mateo縣警局局長、地檢官、Millbrae市議員馮嘉輝以及社區領袖在Millbrae舉行記者會，重申San Mateo縣不容忍針對亞太裔的犯罪行為，以及仇視罪行。

去年在Millbrae市府大樓附近，有人向一名正在遛狗的華裔婦女投擲螺絲批，並大罵仇視亞裔的字句，幾個月之前，一名華裔郵差在Daly City派信時也受到襲擊和出於仇恨亞裔的侮辱，地檢處對兩名疑犯提出仇恨犯罪起訴。

地檢官呼籲San Mateo縣居民，如果遇到仇恨事件，或目擊案發過程都應該報警。

Wagstaffe說：「我們挺你們，不會讓你受害，應該打911讓警方知道，我們所有城市的警察部門，以及縣警受過訓練，他們知道這是首要的任務。」

Wagstaffe表示，過去3年半，他的部門共檢控約25宗仇視罪行，已完成司法程序的案件之中，9成的被告已經定罪。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。