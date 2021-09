Daly City珠寶店劫案疑犯被起訴 當局稱絕不姑息仇視罪行（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,上星期三,一幫賊人搶劫Daly City Serramonte購物中心一家亞裔經營的珠寶店,警方迅速拘捕其中4個匪徒,而地檢處已經提出起訴,San Mateo縣地檢官表示,這是一個好例子,警方與控方緊密合作,將不法分子繩之於法,地檢官表示,將會以同樣精神打擊縣內針對亞裔的仇視罪行。

網上片段顯示搶劫過程,Daly City警方表示,上星期三晚上約7時15分,一班人闖入商場內一間珠寶店,砸破店內的玻璃櫃,劫走裡面的珠寶,警方與賊人展開高速追逐,最後拘捕了4個人,另一輛汽車逃掉,3個賊人仍然在逃。

San Mateo縣地檢處控告3名被捕成年疑犯多項嚴重搶劫,以及逃避警方追截的罪名,現正被關押,不准保釋,另一名少年疑犯交由少年法庭處理。

地檢官Steve Wagstaffe周二接受本台訪問時指出,被劫的珠寶店由菲律賓裔經營,多年來從未遇過這樣的搶劫案,由於警方行動迅速,取回大部分的珠寶首飾。

Wagstaffe說:「所幸的是在汽車裡尋回大部分財物,當搶匪撞了車後棄車逃走,他們逃跑時被捕,大部分珠寶還在車裡,很幸運沒有嚴重損失。」

Wagstaffe表示,匪徒總共搶走價值12萬元的珠寶首飾和手錶,其中價值約2千元的財物,在另一輛逃逸的汽車裡。

雖然被搶劫的商店由亞裔經營,但目前沒有證據顯示,匪徒是針對亞裔,或只是尋找下手劫財的機會,因此地檢處沒有提出仇視犯罪的起訴。

周一,San Mateo縣警局局長、地檢官、Millbrae市議員馮嘉輝以及社區領袖在Millbrae舉行記者會,重申San Mateo縣不容忍針對亞太裔的犯罪行為,以及仇視罪行。

去年在Millbrae市府大樓附近,有人向一名正在遛狗的華裔婦女投擲螺絲批,並大罵仇視亞裔的字句,幾個月之前,一名華裔郵差在Daly City派信時也受到襲擊和出於仇恨亞裔的侮辱,地檢處對兩名疑犯提出仇恨犯罪起訴。

地檢官呼籲San Mateo縣居民,如果遇到仇恨事件,或目擊案發過程都應該報警。

Wagstaffe說:「我們挺你們,不會讓你受害,應該打911讓警方知道,我們所有城市的警察部門,以及縣警受過訓練,他們知道這是首要的任務。」

Wagstaffe表示,過去3年半,他的部門共檢控約25宗仇視罪行,已完成司法程序的案件之中,9成的被告已經定罪。

