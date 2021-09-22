物價上漲兼疫情下 灣區民眾如何過中秋（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

今年物價比上年有明顯升幅，面對高物價和疫情，灣區的民眾是怎樣度過中秋節呢？

周二是中秋節，不少人都忙著準備晚上過節，不過相信大家會發現，今年物價比上年漲價不少。

Millbrae華人超市老闆李瑩（Vivian Li）說：「今年中秋的人流量明顯多了很多，上年因為疫情關係，大家都不敢出門購物，今年你可以看到，月餅比上年（賣得）快很多。」

李瑩說，雖然物價上漲，但都擋不住顧客過節的熱情，月餅很快就售罄。

李瑩說：「其實大家都知道，其實物價是升得很多，同樣地，月餅比上年也是貴很多，最大的原因是進貨貴，所以價錢比上年貴了很多，但是因為節日緣故，其實消費者們都（不太介意），月餅還是很受歡迎。」

對於物價上漲，街坊們又有什麼看法呢？

吳女士說：「那都要吃的，貴也沒辦法了，都會照買的，是吧？」

黃女士說：「不便宜啊，現在的東西是貴的。」

陳女士說：「好像有（察覺漲價）哦，今年的物價漲了很多，什麼都漲了。」

面對高企的物價，加上疫情未過，民眾又會怎樣過節呢？

陳女士說：「今天就是大家聚在一起，吃吃月餅，然後晚上可以賞月，就是家人聚在一起。」

黃女士說：「買了一條魚，有雞、菜、煲湯，就這樣吧，因為不是太多人吃。」

吳女士說：「買雞、豬頸骨和瘦肉，打算煲湯，然後今晚去餐館吃飯。」

蔡女士說：「今天買了兩隻燒鴨，吃月餅，然後帶孩子看月亮，但是因為有新冠疫情，所以不能跟公公婆婆一起吃飯，但心思都是團聚在一起的。」

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