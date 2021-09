物價上漲兼疫情下 灣區民眾如何過中秋（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

今年物價比上年有明顯升幅,面對高物價和疫情,灣區的民眾是怎樣度過中秋節呢?

周二是中秋節,不少人都忙著準備晚上過節,不過相信大家會發現,今年物價比上年漲價不少。

Millbrae華人超市老闆李瑩(Vivian Li)說:「今年中秋的人流量明顯多了很多,上年因為疫情關係,大家都不敢出門購物,今年你可以看到,月餅比上年(賣得)快很多。」

李瑩說,雖然物價上漲,但都擋不住顧客過節的熱情,月餅很快就售罄。

李瑩說:「其實大家都知道,其實物價是升得很多,同樣地,月餅比上年也是貴很多,最大的原因是進貨貴,所以價錢比上年貴了很多,但是因為節日緣故,其實消費者們都(不太介意),月餅還是很受歡迎。」

對於物價上漲,街坊們又有什麼看法呢?

吳女士說:「那都要吃的,貴也沒辦法了,都會照買的,是吧?」

黃女士說:「不便宜啊,現在的東西是貴的。」

陳女士說:「好像有(察覺漲價)哦,今年的物價漲了很多,什麼都漲了。」

面對高企的物價,加上疫情未過,民眾又會怎樣過節呢?

陳女士說:「今天就是大家聚在一起,吃吃月餅,然後晚上可以賞月,就是家人聚在一起。」

黃女士說:「買了一條魚,有雞、菜、煲湯,就這樣吧,因為不是太多人吃。」

吳女士說:「買雞、豬頸骨和瘦肉,打算煲湯,然後今晚去餐館吃飯。」

蔡女士說:「今天買了兩隻燒鴨,吃月餅,然後帶孩子看月亮,但是因為有新冠疫情,所以不能跟公公婆婆一起吃飯,但心思都是團聚在一起的。」

