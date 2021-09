亞裔漢涉在Millbrae蓄意駕車撞女子被捕

【KTSF】

中半島Millbrae市發生企圖謀殺事件,一個亞裔男子涉嫌用汽車反覆撞向一個女人,導致她嚴重受傷。

涉案男子是23歲的Garrett Young,San Mateo縣警指出,周一凌晨時分,一名警員巡視商業區時,在Broadway 513號Starbucks的停車場,發現一名受了重傷的女子。

警方查看附近商店的閉路電視之後,發現是一輛灰色寶馬SUV高速撞向受害人,然後再反覆地輾過受害人幾次。

警方後來在位於Henry Place的住宅區發現肇事汽車,車身有撞擊過的痕跡,當時Young在屋內,探員問話之後斷定Young是涉案疑犯。

警方表示,Young是有預謀,故意用車撞女事主,女事主已送往舊金山(三藩市)總醫院救治,情況危殆。

