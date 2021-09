打兩劑J&J疫苗對預防新型肺炎有效率達94%

【KTSF 朱慧琪報導】

Johnson & Johnson周二表示,兩劑版本的J&J疫苗,對預防有症狀的新型肺炎有效率可達94%。

根據第二階段的實驗,打兩劑的J&J疫苗,在美國能百分百預防嚴重症狀發生,這意味著,相隔兩個月接種的兩劑版本的J&J疫苗,將會與Pfizer和Moderna的疫苗成效一樣。

到目前為止,全美已經約1,500萬人已接種一劑過的J&J疫苗,一項研究顯示,在針後6個月,再打多一針加強劑,會有更大的免疫功能。

另外,流感季節將近,兒科醫生及美國疾控中心(CDC)提醒,6個月以上的幼兒和成人,應該在10月底之前接種流感疫苗。

醫生指,這對還未接種新冠疫苗的年輕人特別重要,如果他們同時感染流感和新型肺炎,最終住院的風險會更大。

