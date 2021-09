兒童能否接種新冠疫苗 首先要通過監管當局四步驟（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

Pfizer公佈的關於兒童接種疫苗的新消息,讓很多家長們都想知道什麼時候才能給孩子們打針,要給小孩打上疫苗,還需要藥廠與監管當局完成四個步驟。

美國距離為5至11歲兒童施打新型肺炎疫苗又近了一步,Pfizer公司周一公佈的數據顯示,較低劑量的疫苗,對這個年齡段的孩子既安全也有效。

美國兒童的確診病例正在大幅增加,佔全國病例的26%,上星期美國增加了約22萬6千新病例。

前奧巴馬政府白宮衛生政策顧問Zeke Emanuel醫生說:「這是兒童面臨的嚴重問題,最佳保護方法就是這疫苗。」

但是在為兒童施打疫苗之前,必須完成四個步驟。

首先Pfizer需要向聯邦藥品及食物管理局(FDA)申請緊急授權,然後FDA需要修改現行疫苗的緊急授權,使之可以讓少年使用,第三需要疾控中心(CDC)推薦該年齡段的疫苗,一旦CDC和FDA簽署後,就可以開始推出兒童疫苗。

健康專家預測,兒童疫苗可能在10月底面世,但也有人擔心疫苗接種進度會停滯不前。

Emanuel醫生說:「給兒童打疫苗,難度有如讓成人打疫苗,除非我們有強制令。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。