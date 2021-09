【KTSF】

位於美國南部邊界的德州Del Rio臨時營地,收容了近1.5萬名無證移民,由於當局對待無證移民的手法不當,惹來爭議和批評,國土安全部承諾將會全面徹查事件,以確保無證移民安全和有尊嚴。

就是這些邊境巡邏人員,騎著馬追趕無證移民的畫面惹來批評。

國土安全部馬上作出回應,表示不能容忍無證移民在拘留期間受到不良對待,當局會嚴肅處理有關的指控,將會全面徹查事件,並且會採取適當處分。

同時國土安全部的內部監察辦公室也會派人到該營地,監察邊境人員的執勤。

