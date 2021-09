洛杉磯母女涉非法進行提腎手術致他人死亡被控謀殺

【KTSF 韓千繪報導】

洛杉磯一對母女被控謀殺,警方稱她們為整形顧客進行了非法的提臀手術,並致人死亡。

被捕的這對母女在2019年10月進行的一項非法提臀手術中,導致26歲顧客karissa Rajpaul死亡。

除此之外,調查人員表示,可能還有其他的受害者。

洛杉磯警局兇殺組探員Robert Dinlocker說:「這些事情由沒受培訓的人完成,沒有標準,有問題也沒有應急措施。」

最早從2012年起,51歲的Libby Adame和她23歲的女兒Alicia Galaz,就一直在家中替人做這項非法手術,3個療程共收費1.4萬美元。

這是顧客Rajpaul發給遠在南非媽媽的視頻,以讓媽媽放心,但是在第3個療程後她去世了。

Dinlocker說:「許多家庭成員都看不到,死因是心臟、大腦和腎臟中的矽栓塞。」

John Timothy Katzen是一名有資格認證的整形外科醫生,他說手術中使用的液體矽膠,對身體基本上是毒藥,如果它進入動脈可能會致命。

Katzen醫生說:「矽並不是用來注射進臀部或乳房,FDA也是這麼說的。」

警方說,在Rajpaul的案子中,兩名嫌疑人母女確實撥打了911,但是在急救人員到達手術現場後,她們倆迅速逃離。

Dinlocker說:「急救人員注意到兩名女子衝出房間,看上去不尋常。」

調查人員還說,他們接到了更多嫌疑人客戶的電話,說他們患有一系列手術併發症,警方請案件相關人員與洛杉磯警方聯繫。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。