洛杉磯母女涉非法進行提腎手術致他人死亡被控謀殺

【KTSF 韓千繪報導】

洛杉磯一對母女被控謀殺，警方稱她們為整形顧客進行了非法的提臀手術，並致人死亡。

被捕的這對母女在2019年10月進行的一項非法提臀手術中，導致26歲顧客karissa Rajpaul死亡。

除此之外，調查人員表示，可能還有其他的受害者。

洛杉磯警局兇殺組探員Robert Dinlocker說：「這些事情由沒受培訓的人完成，沒有標準，有問題也沒有應急措施。」

最早從2012年起，51歲的Libby Adame和她23歲的女兒Alicia Galaz，就一直在家中替人做這項非法手術，3個療程共收費1.4萬美元。

這是顧客Rajpaul發給遠在南非媽媽的視頻，以讓媽媽放心，但是在第3個療程後她去世了。

Dinlocker說：「許多家庭成員都看不到，死因是心臟、大腦和腎臟中的矽栓塞。」

John Timothy Katzen是一名有資格認證的整形外科醫生，他說手術中使用的液體矽膠，對身體基本上是毒藥，如果它進入動脈可能會致命。

Katzen醫生說：「矽並不是用來注射進臀部或乳房，FDA也是這麼說的。」

警方說，在Rajpaul的案子中，兩名嫌疑人母女確實撥打了911，但是在急救人員到達手術現場後，她們倆迅速逃離。

Dinlocker說：「急救人員注意到兩名女子衝出房間，看上去不尋常。」

調查人員還說，他們接到了更多嫌疑人客戶的電話，說他們患有一系列手術併發症，警方請案件相關人員與洛杉磯警方聯繫。

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