加州司法部長與市長討論如何應對仇恨犯罪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州司法部長Rob Bonta和加州13個最大城市官員展開對話，周二在奧克蘭（屋崙）提到如何應對仇恨犯罪的問題。

Bonta在提到仇恨罪案時指出，在法律上，能夠起訴和定罪的定義有相當的限制。

Bonta說：「很多人在掙扎面對一些有仇恨動機的事故，因為當事人的言論和受害人的感受，還有他們親人的遭遇，在法律角度上，可能不被視為仇恨犯罪。」

Bonta透露，加州目前有民選官員和一些地檢官，正在研究如何對仇恨犯罪下最好的定義，目前也在研究如何給一些如猶太裔、同志和亞裔活動場所提供經費，讓他們能夠協助那些面對仇恨犯罪的人。

與此同時，奧克蘭在周一也突破2021年第100宗兇殺案。

市長Libby Schaaf表示，奧克蘭警察部門目前的警員人數不到700名，因此有必要增加警力，所以對市議會決定考慮撥款開6個警員訓練班表示歡迎。

Schaaf說：「良好的警務要求，豈只是警員不停回應911緊急電話，或疲於加班工作。」

Schaaf表示，在警察部門改革方面，奧克蘭目前是警員人數和暴力罪案比率全國最低的城市，同時也是全國警員開槍事件比率最低的警察部門。

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