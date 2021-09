南加退伍老兵被揭發犯下多宗強姦案

【KTSF 關鍵報導】

在母親面前是孝順兒子,但事實上卻是多宗強姦案的嫌犯,南加州一名退伍老兵的離奇案件,揭露他的雙面人生。

這是Robert Yucas在服役時給家人錄的視頻,有誰能想到,現年51歲的他,竟會是南加州多起強姦案的嫌犯,現在已被關押。

Yukas涉嫌專門在Aliso Viejo步道侵犯女性,附近有居民表示,她從此不再敢去公園鍛煉,除非有丈夫陪伴。

附近居民Jennifer Furtado說:「你會覺得在Laguna Nigel到處都安全,但現在即使白天,我都不願去步道鍛煉,至少得有他陪著,這很難過。」

Jennifer和她的鄰居們現在失去了安全感。

Jennifer說:「我希望相信每人都是好人,但這件事提醒我,僅因為抓住了他,並不代表就沒有其他人作案。」

南加州Orange縣警方指,Yucas自2020年以來,在這條步道上至少綁架並鎖喉殺害了3名女性,Yucas被捕是因為在聖地牙哥的一起案件的DNA證據與他相符。

Orange縣警長Don Barnes說:「我關注Yucas,是基於他行事模式,並有能力周遊美國與國外,可能會有許多其他受害者被Yucas性侵犯過。」

在被捕之前,Yucas擔任貨運機駕駛員,他剛從中國返回阿拉斯加,即在當地被捕。

他居住在南加州Riverside,在那裡他還拍攝了紀念911事件的電視節目採訪,他在視頻中分享在伊拉克和阿富汗服役的照片,並在視頻中表示,雙子塔無法取代。

