拜登政府正調動聯邦資源,全力幫助受高溫酷熱天氣影響的工人、兒童、長者和社區。

白宮表示,多個聯邦部門包括勞工部、衛生福利部和環保局等將會展開有關工作,以確保民眾在安全健康環境下工作,以及在家中和社區有冷氣設施,援助方法包括幫助民眾買冷氣機和交電費。

在美國 酷熱高溫是與天氣有關的致死主要原因。

