美國新冠病毒死亡人數超越1918年流感大流行（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

美國死於新型冠狀病毒的患者人數,已經超越1918年流感大流行的死亡人數。

根據Johns Hopkins大學的統計,美國累計有67萬5400多名新冠病人死亡,比1918年流感大流行時的67萬5000人還要多,平均每天有1,900人因新冠肺炎死亡。

冬天臨近,有專家估計,依照目前全國的新冠疫情,到明年1月1日,全美累計染疫死亡人數可能會去到77萬6,000人,目前全美有64%人口接種了至少一針疫苗,當中東岸Vermont和Massachusetts接種率最高,有七成七,

而全國接種率最低的州份,有愛達荷、懷俄明、西維珍尼亞和密西西比,接種率只有46%至49%,而全球目前有43%人口已經接種最少一劑疫苗。

另外,白宮抗疫小組周一宣佈,自11月起放寬對來自英國、歐盟、中國及巴西等地的入境限制,但所有入境美國的外國人,一定要完成接種新冠疫苗,上機前要出示完成接種疫苗證明,並於出發前3天再做檢測,陰性結果才可登機來美,來美後要留有聯絡資料,以便隨時可追蹤疫情。

美國自去年初一直實施入境限制,禁止33個國家的旅客入境,以防範病毒輸入。

分析指,拜登政府希望透過放寬入境限制,改善美國和歐洲的關係,多間航空公司亦表示歡迎,認為美英及美歐航班復飛,對航空業非常重要。

