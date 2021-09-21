聖荷西三車相撞 女司機傷重不治

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周日晚約9點半，位於聖荷西Yerba Buena Road靠近101公路附近發生涉及三輛車的車禍，一名女駕駛死亡。

根據警方報告，一輛由成年女性駕駛的Toyota Corolla汽車，行駛在Yerba Buena Road西向時，卻開進東向線道，迎面撞上在東向線道行駛的一輛Honda Accord，接著Honda又被一輛Toyota 4-Runner從後面撞上，開Corolla的肇事女司機當場受傷嚴重，送院後宣告不治。

Honda車上的三人受到輕傷，第三輛車司機單獨一人，沒有受傷。

這起車禍是聖荷西市今年以來第44起致命車禍，死者是該市今年第45位車禍罹難者。

警方呼籲有線索的民眾，撥打(408) 277-4654通知警方，或是撥打匿名報案熱線(408) 947-STOP，也可以上網www.svcrimestoppers.org線上通報。

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