聖荷西三車相撞 女司機傷重不治

【KTSF】

周日晚約9點半,位於聖荷西Yerba Buena Road靠近101公路附近發生涉及三輛車的車禍,一名女駕駛死亡。

根據警方報告,一輛由成年女性駕駛的Toyota Corolla汽車,行駛在Yerba Buena Road西向時,卻開進東向線道,迎面撞上在東向線道行駛的一輛Honda Accord,接著Honda又被一輛Toyota 4-Runner從後面撞上,開Corolla的肇事女司機當場受傷嚴重,送院後宣告不治。

Honda車上的三人受到輕傷,第三輛車司機單獨一人,沒有受傷。

這起車禍是聖荷西市今年以來第44起致命車禍,死者是該市今年第45位車禍罹難者。

警方呼籲有線索的民眾,撥打(408) 277-4654通知警方,或是撥打匿名報案熱線(408) 947-STOP,也可以上網www.svcrimestoppers.org線上通報。

