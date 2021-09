聖荷西有警察因市府要求僱員必須接種疫苗而辭職（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

南灣一名警察日前辭職,因為聖荷西市要求城市的僱員必須接種疫苗,是否該市的疫苗令過於嚴苛,才導致這名警察離職呢?

因為聖荷西市的疫苗令,Dave Gutierrez最近決定將他即將圓滿成功的警員生涯,提前畫上句號。

Gutierrez說:「首先這是基於我的宗教信仰,我還相信我有權決定要對我的身體做什麼。」

Gutierrez沙展是聖荷西警局過去4分之1世紀以來,表現較為優異的警員之一,他在2019年之前是兇案探員,他還擔任外事調查員以及巡邏隊領導,後來又做預備役警官。

Gutierrez說:「我不恨疫苗,我也不會告訴其他人你不應接種,但當疫苗要進入我體內的話,我有權決定把什麼注射進我的體內。」

Gutierrez在聖荷西市要求城市僱員完全接種疫苗的截止日期,即9月30日之前,上交了紙質的辭職信。

聖荷西市長Liccardo表示,有證據表明,現行的疫苗令正在發揮作用,該市警局的疫苗接種率從82%上升至85%。

Liccardo說:「這當然是為了保護我們城市團隊的個人,不過整個社區都有嚴重的安全風險,我們都知道,很顯然第一反應人員每天都在外面接觸。」

警察協會表示,現在大約有150名警員還未接種疫苗,或還未向市府報告自身接種疫苗的情況,如果因此有一小部分警員不能正常上班,那麼對於該市的警察部門而言都將會是不小的打擊。

Gutierrez說:「如果他們讓(為接種疫苗的)警察離職,這可能是已經服役了5年、10年或15年的警察,你當然可以僱傭其他人,但你找不到這樣有經驗的警察。」

