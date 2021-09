【KTSF】

聖荷西市府日前宣布擴大該市的「搭橋計劃」(Bridge program),招聘無家可歸者參予撿垃圾的工作。

這項計畫擴大名額,共雇用最多100名無家可歸員工,在140個地點清理垃圾,獲聘的員工每小時23.31元到24.56元不等,視乎有沒有醫療保險而定,可以一直工作到找到長期的工作為止,通常需要兩到6個月的時間。

去年這項計畫共有71名參與者,清理了155噸的垃圾。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。