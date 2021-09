【KTSF 關鍵報導】

奧克蘭警方正在調查周一早上發生的一起兇殺案,這是奧克蘭市今年發生的第100起兇殺案,去年同期為70起,奧克蘭警察局長周一下午表示,擔心市內的治安情勢。

奧克蘭警局局長LeRonne Armstrong說:「如此多的暴力、槍枝,生命無辜去世,如果這還不是向社區所有人發出危機警號,那麼我不知道這是什麼。」

奧克蘭市今年第100起兇殺案發生在周一早上,近Colliseum捷運車站,直升機拍攝到了警方取證的畫面。

周一下午,奧克蘭市警察局長指出,7天內有10人被殺,共有44起槍擊事件,警方收繳了23件武器,7天內奧克蘭也發生了17起搶劫案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。