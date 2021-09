奧克蘭可負擔房屋項目動工 月租1,142元起（視頻）

【KTSF】

東奧克蘭(屋崙)一個可負擔房屋發展計劃周一舉行動土儀式,將會為這個長久以來受到罪案、 失業以及無家可歸問題困擾的社區,提供更多可負擔房屋,加強社會服務,以及改善生活質素。

奧克蘭市長Libby Schaaf說:「當我們動土開始建造55個可負擔單位時,其中4分之1的單位,將為無家可歸者而設,你目前在附近會看見他們,我們不要忘記這代表人們從路邊搬遷到睡床。」

位於東奧克蘭95 Ave夾International大道的發展計劃,將提供55個可負擔住宅單位,包括套房、一睡房、兩睡房和三睡房單位,月租由1,142元至1,696元不等,其中14個單位將為無家可歸人士和家庭而設。

約3千萬元的經費來自州府一個名為「更好的社區 同一個社區」的倡議計劃,由對抗氣候變化的投資款項,出資資助弱勢社區建造房屋,並提供各項社會服務,包括職業培訓和醫療,這個可負擔房屋計劃完成後,將會設有社區診所。

這項計劃是奧克蘭市府與社區組織籌劃多年的成果,預計明年秋季落成,目前尚未接受申請。

詳情可上網查詢:http://eastoaklandca.com

