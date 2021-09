舊金山Muni公車將在2022年冬天調整公車服務網絡（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山Muni公車將在2022年冬天調整公車服務網絡,目前訂出三項替代方案,正在徵詢乘客的意見。

隨著經濟的重開,舊金山公車服務也逐步恢復,不過仍未達到疫情前的水平,根據舊金山交通局(SFMTA)數據,目前全市仍有七條路線暫停服務,公車服務時長為疫情前的75%,目前正忙於招聘和訓練員工,以讓大眾參與新一輪恢復服務,交通局也在設法要取得長期撥款。

由於印度Delta變種病毒,讓許多公司推遲員工回到辦公室上班的計劃,官員表示,儘管muni乘客至今已有八成回流,但車票收入主要來源的上班通勤乘客,還等至少4年才能完全恢復。

舊金山交通局局長Jeffrey Tumlin說:「數據目前說至少要等到2025年,才能預期辦公室通勤人潮回流。」

在公車乘客回流之際,為了讓現有資源發揮最好的效益,符合乘客需求,舊金山交通局正就當前仍未恢復服務的七個路線提出三項替代方案看如何調整,分別是地圖中金黃色的部分2、3、10、21、31、43和47路公車。

第一項是熟悉方案,全面恢復疫情前的服務,也就是讓這七條路線恢復行駛;第二項是頻率方案,增加乘客多路線的服務,緩解人潮和縮短等待時間,但就取消其中五條路線;第三項是折衷混和方案,兼顧熟悉和頻率,取消七條路線中的兩條。

舊金山交通局運輸計畫經理Sean Kennedy說:「所以這個概念是我們想要,放三個真的很不同的替代方案,可以聚焦在方便取得或是頻率,上面的討論,以便了解民眾意見,在展望2022時。」

方案將在周二提交舊金山交通局董事會討論,並透過問券調查方式收集乘客的意見,目前已經完成2,100份問券,在10月1日之前,民眾都可以填寫問券表達意見。

問券也有中文版本,民眾可以上網查詢:http://sfmta.com/2022network,或者撥打語言服務熱線:(415) 646-2005參與。

