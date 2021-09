過萬海地人湧德州 美國動用飛機展開遣返行動

【KTSF 馮政浩報導】

美國南部邊境正面臨非法移民闖入危機,大部分來自海地的過萬人,已經湧入德州,美國開始用飛機將部份人遣返海地。

這裡是美國南部邊界的德州 Del Rio,擠逼在一起的無證移民,在廢物堆旁邊睡覺,而他們的食物和水非常有限,最近的急升數字,令到邊境巡邏處負荷沉重。

美國邊境巡邏處主管Raul Ortiz說:「我們全天候工作,加快處理,將移民撤離酷熱環境和橋底。」

截至上星期六,這裡有約14,000人,很多來自海地,海地本身仍然生活在上個月的地震和7月份總統被刺殺的餘波。

加州民主黨聯邦眾議員Pete Aguilar說:「我們需要多國共同合作,這不是一國危機,這是地區性危機。」

國土安全部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)星期一飛去墨西哥評估狀況,他計劃加快用飛機遣返入境者回去海地,遏止進入德州邊境城鎮Del Rio。

國土安全部也宣布,海關及邊境保護局將會在星期二派遣600名人員到這個地區協助。

國土安全部長Alejandro Mayorkas說:「我們會繼續執行疾控中心賦予的疫情下公衛權力。」

美國陸續用飛機遣返來自海地的無證移民,這個大動作標誌著開始可能是美國數十年來,最快及最大規模的遣返難民和移民。

星期日已經有超過320名海地人乘搭三班航機回到太子港,美國希望將滯留在Del Rio的萬多人部份遣返,這些人是經過墨西哥進入美國。

在以前的跨境高峰期,墨西哥人也曾經遭到大批遣返,但都是透過陸路,而且無今次這麼突然。

中美洲的無證移民,也曾經有類似的數目越境,但並無大規模遣返,雖然墨西哥同意根據2020年起的疫情相關協定提供暫時收容,墨西哥只肯接收墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯以及薩爾瓦多人,並不接收海地及其它地方的遣返移民。

而美聯社報導,一些海地人知道美國用飛機遣返海地之後,就退回墨西哥,避免遣返。

