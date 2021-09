聯邦當局對逾20間車廠約3千萬輛汽車展開新調查

【KTSF 張麗月報導】

聯邦汽車安全監管當局對超過20間車廠的大約3千萬輛汽車展開新的調查,涉及汽車安全氣袋有缺陷,可能導致死亡。

有媒體報導,全國公路交通安全管理局上星期展開一項有關汽車工程的分析研究,涉及的汽車包括2001年至2019年出廠的車款。

聯邦這個負責監管汽車安全的部門已經知會有關的車廠,包括豐田、本田、GM、Chrysler、福特、日產、Mazda、Tesla、法拉利、BMW、Porsche、Jaguar、Land Rover等。

消息指出,調查集中於潛在有缺陷的安全氣袋充氣裝置,大部份都是由日本高田公司Takata製造,這些氣袋的充氣裝置,在潮濕高溫中可能會退化,如果裝置啟動,就會爆炸,而飛出來的碎片,可以導致乘客死傷。

過去十年,有超過6,700萬個高田生產的汽車安全氣袋充氣裝置在美國召回,因為這些充氣裝置將金屬碎片彈出來,弄傷車裡面的人,至今導致全球有最少37人死亡,超過400人受傷,當中有19名死者在美國。

