【有線新聞】

總統拜登首次以美國總統身分出席聯合國大會,他說美國不是要尋求「新冷戰」,願意與所有國家合作應對目前挑戰。

拜登說:「我們的安全、繁榮及自由前所未見地緊密相連,因此我相信我們亦需前所未見地攜手合作。我們已歸位,回歸國際場合,尤其是聯合國。集中精神推動全球行動、分擔挑戰。我們並不尋求新冷戰,或僵化地壁壘分明的世界。美國準備好與任何國家合作,願挺身並尋求平解決挑戰的國家,就算我們在其他領域有激烈分歧。」

