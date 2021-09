【有線新聞】

美國局部放寬入境限制,但要求入境的外國旅客須先全面接種新型肺炎疫苗。

美國宣布,由今年11月起,外國旅客只要已接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗、或接種了一劑強生疫苗後兩周,即符合全面接種的定義,並接受檢測及追蹤,便可入境美國。

美國自去年初一直實施入境限制,陸續禁止歐盟、英國、中國、巴西及印度等地的旅客入境,只有特殊情況才批准。有輿論估計,拜登政府的做法或與他將於聯合國會晤歐洲領袖有關。

