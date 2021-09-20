SpaceX首個「平民太空之旅」結束 飛船返回地球

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美國民營企業SpaceX首個「平民太空之旅」圓滿結束，龍飛船「堅韌號」順利返回地球，在大西洋軟著陸，四名旅客可自行步出太空艙。

搭載4名平民太空旅客的「堅韌號」圍繞地球飛行三日後，以自動控制模式順利重返大氣層，經過數分鐘通訊中斷的黑障區。「堅韌號」其後分兩次打開降落傘，當地周六晚上7時07分降落佛羅里達州對開海域，結束這次全球首個「平民太空之旅」。

指揮官伊薩克文說：「非常感謝SpaceX，對於我們來說是一次絕妙的旅程，才剛剛開始。」

救援船駛近檢查和固定飛船，之後打撈飛船至甲板，再轉移至安全地方。由降落至打開艙門，整個過程大約40分鐘。四名「平民太空人」由工作人員協助下，逐一步出太空艙，向大家揮手。

雖然這次太空之旅只有短短三日，不像太空人長期在太空飛行，可能會出現肌肉無力、心血管功能失調等等；但幾位平民太空旅客也要經過初步健康檢查後，才可乘坐直升機離開，與親友團聚。四名旅客在這次「靈感4號」飛行任務中，為田納西州一間兒童醫院籌款而表演和拍賣，目標是籌得2億美元。

他們回程時公布籌得逾1.6億美元，其後SpaceX創辦人馬斯克宣布，捐出5千萬美元，令這次籌款圓滿達標。

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