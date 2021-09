SpaceX首個「平民太空之旅」結束 飛船返回地球

【有線新聞】

美國民營企業SpaceX首個「平民太空之旅」圓滿結束,龍飛船「堅韌號」順利返回地球,在大西洋軟著陸,四名旅客可自行步出太空艙。

搭載4名平民太空旅客的「堅韌號」圍繞地球飛行三日後,以自動控制模式順利重返大氣層,經過數分鐘通訊中斷的黑障區。「堅韌號」其後分兩次打開降落傘,當地周六晚上7時07分降落佛羅里達州對開海域,結束這次全球首個「平民太空之旅」。

指揮官伊薩克文說:「非常感謝SpaceX,對於我們來說是一次絕妙的旅程,才剛剛開始。」

救援船駛近檢查和固定飛船,之後打撈飛船至甲板,再轉移至安全地方。由降落至打開艙門,整個過程大約40分鐘。四名「平民太空人」由工作人員協助下,逐一步出太空艙,向大家揮手。

雖然這次太空之旅只有短短三日,不像太空人長期在太空飛行,可能會出現肌肉無力、心血管功能失調等等;但幾位平民太空旅客也要經過初步健康檢查後,才可乘坐直升機離開,與親友團聚。四名旅客在這次「靈感4號」飛行任務中,為田納西州一間兒童醫院籌款而表演和拍賣,目標是籌得2億美元。

他們回程時公布籌得逾1.6億美元,其後SpaceX創辦人馬斯克宣布,捐出5千萬美元,令這次籌款圓滿達標。

