輝瑞將向美國當局申請,批准讓5至11歲兒童,接種公司與BioNTech共同研發的的新型肺炎疫苗。

臨床實驗顯示,2200多名5至11歲兒童接種成人劑量的三分一後,初步數據顯示抗體水平及副作用程度與16至25歲人士相若。

輝瑞說美國七月以來,錄得的兒童感染個案飆升近兩倍半,會盡快將初步數據提交美國食品及藥物管理局,爭取接種許可。

路透社引述消息估計,藥廠提交數據後最快三星期獲批。

