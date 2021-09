【KTSF】

聯邦失業金在本月初已經發放完畢,不少因疫情失業的民眾開始四出找工作賺錢,舊金山(三藩市)華埠社區組織新僑服務中心,將於10月1日舉行線上講座,教導求職者如何撰寫一份吸引雇主的履歷表。

經濟緩慢重啟,不少公司需要增聘大量人手,很多時間,雇主都要求求職者提交履歷表。

為了協助新移民尋找工作或重回職場,新僑服務中心將於10月1日下午1時到3時,舉辦免費的求職履歷寫作講座,邀請了懂講中英雙語的個人財政輔導師,一對一指導參加者如何寫出符合美國標準的個人履歷,從而提升受聘機會。

由於名額有限,有興趣人士請與9月26日前將求職履歷電郵至以上的電郵地址,查詢請致電(415)421-2111。

