東灣周日逾兩萬戶停電 PG&E指與電纜舖塵有關

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灣區周日有2萬多戶停電，主要集中在東灣，尤其是東灣列治文市一帶，太平洋煤電公司（PG&E）解釋，停電是因為久旱導致電纜鋪塵，當久旱後第一股太平洋霧水到達時就觸發電停。

PG&E周日早上的停電圖顯示，灣區多個地方停電，橙色方格是停電影響較大的地方。

PG&E表示，周日早上10點時，灣區有超過26,000戶沒有電力供應，其中東灣最受影響，有逾22,000戶停電，集中在列治文市和San Pablo一帶。

至於灣區其他地方，舊金山（三藩市）有2,100戶停電，中半島2千戶沒電，南灣和北灣則有零星用戶停電。

PG&E表示，停電在週六晚開始，工程人員正搶修，PG&E解釋，由於長時間沒有下雨，電纜和設備積聚塵埃、污垢、鹽和其他雜質，當久旱後第一股霧水抵達時，這些積聚物變成泥濘，並可觸發停電。

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