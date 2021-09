東灣周日逾兩萬戶停電 PG&E指與電纜舖塵有關

【KTSF】

灣區周日有2萬多戶停電,主要集中在東灣,尤其是東灣列治文市一帶,太平洋煤電公司(PG&E)解釋,停電是因為久旱導致電纜鋪塵,當久旱後第一股太平洋霧水到達時就觸發電停。

PG&E周日早上的停電圖顯示,灣區多個地方停電,橙色方格是停電影響較大的地方。

PG&E表示,周日早上10點時,灣區有超過26,000戶沒有電力供應,其中東灣最受影響,有逾22,000戶停電,集中在列治文市和San Pablo一帶。

至於灣區其他地方,舊金山(三藩市)有2,100戶停電,中半島2千戶沒電,南灣和北灣則有零星用戶停電。

PG&E表示,停電在週六晚開始,工程人員正搶修,PG&E解釋,由於長時間沒有下雨,電纜和設備積聚塵埃、污垢、鹽和其他雜質,當久旱後第一股霧水抵達時,這些積聚物變成泥濘,並可觸發停電。

