司法部破獲健保詐騙案 刑事起訴138人

【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部周五宣布刑事起訴42名醫療專業人士和近百人,指他們涉嫌健保詐騙,導致健保公司損失高達14億元。

被捕的138人中,包括醫生、護士和其他持牌醫療專業人員,他們涉及多宗詐騙,其中最大規模、金額最高的是,涉嫌利用遙距醫療服務,向Medicare聯邦醫療保險和其他政府保險機構,提出虛假保險理賠申請,涉及金額高達11億元。

當局指,涉及騙案的遙距醫療機構的行政人員,向聯邦醫療保險,就一些假的癌症檢測申請理賠,他們也會賄賂醫生和護士,訂購一些不需要的器材、診斷測試和藥物,而醫生事前並沒有真正向病人諮詢他們的症狀,又或者只是和病人簡短通電話。

而一些器材公司、測試實驗室和藥廠,就會以非法回佣或賄賂來獲取這些生意。

