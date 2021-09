Daly City珠寶店劫案警拘4疑犯 3同黨在逃

【KTSF】

中半島Daly City Serramonte Mall珠寶店搶劫案,警方拘捕了4名疑犯,並正在追緝其餘3名同黨。

網上片段顯示搶劫過程,Daly City警方表示,案發於星期三晚約7時15分,一班人闖入商場內一間珠寶店,砸破店內的玻璃櫃,劫走裡面的珠寶。

警方抵達現場時,看到一部Lexus房車高速離開,於是追截,賊車上280公路向南行,之後上380公路往東行,在機場附近的North Access Road出口撞上一個石屎路障,再撞向另一部車,警員隨即拘留肇事司機和一名乘客,車內另外兩人拔足逃走,其後被增援的其他執法部門人員拘捕。

警方相信共有7人進入珠寶店搶劫,用鎚子砸破店內的飾櫃,沒有涉及槍械。

據KPIX報道,被劫走的手錶、戒指、鏈,估計最少值數千元。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。