Daly City珠寶店劫案警拘4疑犯 3同黨在逃

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中半島Daly City Serramonte Mall珠寶店搶劫案，警方拘捕了4名疑犯，並正在追緝其餘3名同黨。

網上片段顯示搶劫過程，Daly City警方表示，案發於星期三晚約7時15分，一班人闖入商場內一間珠寶店，砸破店內的玻璃櫃，劫走裡面的珠寶。

警方抵達現場時，看到一部Lexus房車高速離開，於是追截，賊車上280公路向南行，之後上380公路往東行，在機場附近的North Access Road出口撞上一個石屎路障，再撞向另一部車，警員隨即拘留肇事司機和一名乘客，車內另外兩人拔足逃走，其後被增援的其他執法部門人員拘捕。

警方相信共有7人進入珠寶店搶劫，用鎚子砸破店內的飾櫃，沒有涉及槍械。

據KPIX報道，被劫走的手錶、戒指、鏈，估計最少值數千元。

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