全美新冠疫情持續嚴峻 七天平均死亡個案達3月以來新高

全美新型肺炎疫情持續嚴峻,七天平均死亡個案上週達3月以來新高。

聯邦疾控中心(CDC)本週將開會,預料將討論是否開放加強針給更多人接種。

拜登政府本來計畫本週開始為一般大眾施打第三針,不過上周五,聯邦食品及藥物管理局(FDA)決定只建議65歲或以上人士,還有重症高風險人士接種加強針。

FDA以資料不足為由,還不建議開放加強針給16歲或以上人士。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生強調,資料每天每週都不斷更新,其他公共衛生專家也表示,隨著有更多新的資料,加強針可能很快就會開放給一般大眾。

而拜登總統上週新的疫苗令,規定百人或以上的公司員工必須打疫苗,或是每週接受檢測,可能影響千萬美國民眾,則引來密西西比州州長等部分共和黨領袖批評總統權力過大。

