中國國家海關總署宣布,為防範植物疫情風險,大陸周一起暫停進口台灣番荔枝和蓮霧;在台灣,蔡英文總統譴責大陸違反國際貿易規範,當局亦考慮向世貿提出訴訟。

海關總署動植物檢疫司發布通知,指今年以來,多次從台灣輸往大陸的番荔枝和蓮霧檢出害蟲大洋臀紋粉蚧;為防範植物疫情風險,依據有關法律法規和標準,周一起暫停進口台灣的番荔枝和蓮霧。這是繼今年3月暫停進口菠蘿後,再有兩種水果被禁。

台灣農業委員會對決定表示錯愕不解,認為牽涉的害蟲不在果實裡,而是在植物表面,根據國際規範,進口方如發現這種蟲,可以熏蒸處理後輸入,雙方繼而再商討改進措施。

台灣農業委員會主任委員陳吉仲說:「我們很訝異的是,第一,遇到這情形為甚麼不處理;第二,如果有這樣的科學根據,大陸應該要主動的跟我們講,而不是片面的直接暫停輸入。」

農委會呼籲共同解決防疫問題,若大陸不撤回決定,會向世貿爭端解決機制提出訴訟;同時宣布投入10億新台幣,包括拓展海外市場等幫助農民。台灣去年出口的番荔枝和蓮霧,都有逾九成半銷售往大陸。

蔡英文總統在社交網站發文,嚴正譴責大陸違反國際貿易規範,形容這種突襲手段明顯不是為了正常貿易考量,又指澳洲的紅酒和龍蝦、立陶宛農產品亦受影響,令國際社會質疑北京並無心遵守國際規範,呼籲朝野政黨團結,把大陸刻意政治干預造成的市場衝擊降到最低,為農民討回公道。

