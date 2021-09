研究發現在預防新型肺炎病人住院上Moderna最有效

【KTSF 游瑋珊報道】

聯邦疾病防控中心(CDC)一項研究發現,在預防新冠病毒引發病症,以致患者要住院這方面,Moderna比其他疫苗更有效。

CDC針對疫苗有效程度的研究,在今年3月至8月,追蹤全國18個州3,689名因為感染新冠病毒最終要住院的患者,同時紀錄另外100名已接種疫苗的健康人士,血液中抗體的數量結論認為,Moderna的疫苗在預防住院個案方面最為有效,保護率達到九成三,Pfizer僅次,達八成八。

研究又發現兩款疫苗最大分別是Pfizer疫苗,在完成接種後四個月,有效程度有下降,至於Johnson & Johnson疫苗排第三,在預防住院方面提供超過七成一的保護率。

