襲擊陳錫澎非裔男人不抗辯 換取撤銷仇視罪行控罪（視頻）

一個非洲裔男人被控今年4月在奧克蘭(屋崙)華埠襲擊華裔社區領袖陳錫澎(Carl Chan),他對控罪不抗辯,換取地檢處撤銷對他的仇視罪行控罪。

奧克蘭華埠商會會長陳錫澎說:「是否絕對失望?不能這樣說,最重要的原因為何撤銷仇視罪行,因為襲擊者同意接受不抗辯,意思就是承認所有其他罪行,我們要關注的就是,由於現時法律的定義要證明仇視罪行並不容易,最低限度他已經繩之於法,應該會判好幾年時間都會關著,所以這是最重要的,我希望多花時間正面地改革司法系統,將仇視罪行的定義,能被司法當局容易證明這些是仇視罪行。」

舊金山紀事報報導指出,被告James Lee Ramsey上星期四出庭時,對於使用武力襲擊他人,導致對方嚴重受傷的控罪提出不抗辯,而地檢處就撤銷對被告的仇視罪行控罪,以及撤銷指控被告在假釋期間犯下暴力罪行,以及襲擊長者的罪名,案中受害人陳錫澎年過60歲。

今年4月29日下午,陳錫澎在Broadway夾8街過馬路時,被告從後面擊打陳錫澎的頭部,導致他跌倒,並一度失去知覺,後來陳錫澎用手機拍攝到被告的背後,最終被警方逮捕,法庭將於11月初判刑。

