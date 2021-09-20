襲擊陳錫澎非裔男人不抗辯 換取撤銷仇視罪行控罪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一個非洲裔男人被控今年4月在奧克蘭（屋崙）華埠襲擊華裔社區領袖陳錫澎（Carl Chan），他對控罪不抗辯，換取地檢處撤銷對他的仇視罪行控罪。

奧克蘭華埠商會會長陳錫澎說：「是否絕對失望？不能這樣說，最重要的原因為何撤銷仇視罪行，因為襲擊者同意接受不抗辯，意思就是承認所有其他罪行，我們要關注的就是，由於現時法律的定義要證明仇視罪行並不容易，最低限度他已經繩之於法，應該會判好幾年時間都會關著，所以這是最重要的，我希望多花時間正面地改革司法系統，將仇視罪行的定義，能被司法當局容易證明這些是仇視罪行。」

舊金山紀事報報導指出，被告James Lee Ramsey上星期四出庭時，對於使用武力襲擊他人，導致對方嚴重受傷的控罪提出不抗辯，而地檢處就撤銷對被告的仇視罪行控罪，以及撤銷指控被告在假釋期間犯下暴力罪行，以及襲擊長者的罪名，案中受害人陳錫澎年過60歲。

今年4月29日下午，陳錫澎在Broadway夾8街過馬路時，被告從後面擊打陳錫澎的頭部，導致他跌倒，並一度失去知覺，後來陳錫澎用手機拍攝到被告的背後，最終被警方逮捕，法庭將於11月初判刑。

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