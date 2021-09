Burlingame市計劃在輕工業和商業區建逾千住宅單位（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島Burlingame市計劃在一個輕工業和商業區建大約1,200個新的住宅單位,並計劃落實加州州府為Burlingame市設定在8年內建大約3,200個單位的目標。

為了要所有城市承擔多建房屋的目標,加州為每個城市設定8年目標,Burlingame必須在2023年到2031年之間建3,257個住宅單位,這稍微高出Burlingame市府為自己設下在20年內建3千個單位的目標。

Burlingame市社區發展主任Kevin Gardiner說:「在Burlingame和附近社區工作的人,必須從老遠通勤過來,因為在那裡可以找到房屋,我們要有更多的住屋單位,不論新住戶是否在Burlingame生活或工作,用意是要有更多的住屋能夠讓市民能夠住在比較靠近他們工作的地方。」

輕工業和商業區North Rollins路一帶區域,已經在Ingold路30號和Adrian Court 1號建兩個高密度公寓,共有563個單位,預計在2024年完成。

對於現有居民是否會接受這些高密度的新公寓,市府表示,有徵詢社區意見,多數人希望市中心和住宅區維持現狀,而可以接受在工業和靠近海灣的地段建新的住宅區。

Gardiner說:「這些新的發展項目非常受歡迎,它們有很好的設計,也不會讓人看到現有居民的後院,位於人們希望看到新建設的地點。」

市府也補充新發展項目,也可以步行到現有的Caltrain和Samtrans的交通樞紐站。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。