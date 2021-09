懷俄明州國家公園發現屍體 警方相信是失蹤女網紅

【KTSF】

居住在佛羅里達州的22歲年輕女網紅Gabby Petito,今年6月與男朋友展開開車橫越美國的旅程,但在8月底與家人失聯,搜尋人員周日在懷我明州一個國家公園發現一具屍體,當局相信死者是Petito,聯邦調查局人員周一持搜查令,到其男友在佛州的住所搜查。

當局是在Grand Teton國家公園東邊發現一具屍體,雖然法醫工作尚未完成,但當局相信死者是Petito,並已通知Petito的家人,暫時未知死因。

Petito的23歲男朋友Brian Laundrie日前獨自結束旅程,返回佛州的家,但一直沒有透露女朋友的下落,他之後失去蹤影,當局正急欲會晤他。

佛州北港市警方表示,經過連日的追查後,現階段已暫停在當地找尋Laundrie,因為警方已循所有渠道找尋他,暫時未知調查員是否正在其他地方找尋其下落。

