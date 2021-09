影評：一則南方美籍亞裔的移民故事《藍色海灣》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個自小被領養來美國的韓裔男子,現在必須面對被驅逐出境,離開現有家庭的威脅。

韓國一個男嬰,原本的命運是被母親在池塘溺死。活下來的男孩,也被領養到美國。現在的Antonio,身在路易斯安那州的新奧爾良,是一個紋身藝術家,和當護理師的妻子Kathy 同繼女組成一個溫馨家庭。而這家庭即將增添一個新嬰兒,Antonio 也就想找多一份工作,過程也困難重重。而一天和配偶在超市發生口角,正好被當警察Kathy 的前夫看見。之後導致Antonio 被逮捕,雖然獲得保釋,Kathy 卻發現丈夫已經被移民和海關執法局人員帶走,將被驅逐到一個他三歲就離開、完全陌生的國家。Antonio 於是找律師求救。過程中也必須和長久失聯的養母重逢,重新面對痛苦的過去。移民法例是否終究會拆散這家庭?

這是導演全知泰Justin Chon 的第四部導演作品。上一部《紫色小姐 Ms. Purple》是《電影試片室》2019年遴選出的十大最佳電影。這一次再度自導自演,配上美國南部口音,詮釋出一個父親對妻子和繼女的愛與執著和脫離不了困境的困難。寫實感濃並也加入了許多戲劇性和感人的場面。這次也請到奧斯卡影后Alicia Vilkander,也讓她有一個發揮成熟、動人演技的空間。

而最近幾部作品,都選擇和社會問題有關的題材,導演全知泰認為想要的是挑起人們對這些人物的同情心,而也會繼續拍攝和敘述美籍亞裔的故事。

全知泰認為拍攝美籍亞裔生活的題材,算是他的專長,也視為是他的宗旨。原因不是因為這方便或是自己最強的,而是他註定要做的事。目標在於讓人們被我們的生活感動。

電影向人們告知,因為法律上的漏洞,導致一些原本就應該入籍的人,無辜變成無證人士。或許應該從更具人性的角度,透視新一代的移民體制。

《藍色海灣 Blue Bayou》要人們近距離看待無情法規的殘酷,進行反思。滿分五分中得四分半,觀眾不該錯過這部美籍亞裔題材的佳作。電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/blue-bayou

“Blue Bayou” Review: An Asian-American immigrant story from the south

“Screening Room” reviews “Blue Bayou”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.focusfeatures.com/blue-bayou

Now in theatres