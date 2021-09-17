女網紅與男友跨州旅行途中失蹤 曾與男友爭吵

【KTSF 江良慧報導】

一個居住在佛州的年輕網紅，今年6月與男朋友展開開車橫越美國的旅程，但該網紅自8月底起與家人失去聯絡，她的男朋友日前獨自返回佛州的家，他沒有透露女朋友的下落，只是發表聲明說，希望找尋她的搜索成功。

22歲的失蹤網紅Gabby Petito，家人周四在記者會由律師讀出聲明，絕望地懇求女兒男友Brian Laundrie的父母。

Petito家人的代表律師Richard說：「求你，若你或你家人尚有體面，請告訴我們Gabby在何處，至少告訴我們是否找對地方。」

Stafford說：「我們食不下嚥，夜不成眠，生活都活不下去，我們相信你知道Brian留下Gabby的位置，我們求你們告訴我們，身為家長，你怎能讓我們經歷這種痛，而不幫助我們。」

家人所知Petito的最後位置，相信是8月最後一個星期，在懷俄明州Grand Teton國家公園，她當時正與男友Laundrie自駕游橫越美國。

警方周四公佈的隨身攝錄機片段，顯示兩人在猶他州被警察截查，原因是有人報案說兩人發生爭吵。

Petito當時說：「我們在早上吵架，因一些個人問題，他以前也不讓我上車，因為你的強迫症嗎？他說我們要冷靜下來，但我已經冷靜了，我有強迫症有時會感到很沮喪。」

Laundrie沒有被控任何罪行，但因為他是最後見到Petito的人，而他又拒絕與當局合作，警方說他是一個他們感興趣的人。

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