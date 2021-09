女網紅與男友跨州旅行途中失蹤 曾與男友爭吵

【KTSF 江良慧報導】

一個居住在佛州的年輕網紅,今年6月與男朋友展開開車橫越美國的旅程,但該網紅自8月底起與家人失去聯絡,她的男朋友日前獨自返回佛州的家,他沒有透露女朋友的下落,只是發表聲明說,希望找尋她的搜索成功。

22歲的失蹤網紅Gabby Petito,家人周四在記者會由律師讀出聲明,絕望地懇求女兒男友Brian Laundrie的父母。

Petito家人的代表律師Richard說:「求你,若你或你家人尚有體面,請告訴我們Gabby在何處,至少告訴我們是否找對地方。」

Stafford說:「我們食不下嚥,夜不成眠,生活都活不下去,我們相信你知道Brian留下Gabby的位置,我們求你們告訴我們,身為家長,你怎能讓我們經歷這種痛,而不幫助我們。」

家人所知Petito的最後位置,相信是8月最後一個星期,在懷俄明州Grand Teton國家公園,她當時正與男友Laundrie自駕游橫越美國。

警方周四公佈的隨身攝錄機片段,顯示兩人在猶他州被警察截查,原因是有人報案說兩人發生爭吵。

Petito當時說:「我們在早上吵架,因一些個人問題,他以前也不讓我上車,因為你的強迫症嗎?他說我們要冷靜下來,但我已經冷靜了,我有強迫症有時會感到很沮喪。」

Laundrie沒有被控任何罪行,但因為他是最後見到Petito的人,而他又拒絕與當局合作,警方說他是一個他們感興趣的人。

