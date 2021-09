美國8月份整體零售銷售比一年前上升15.1%

【KTSF】

聯邦商務部的資料顯示,8月份全國整體零售銷售,原本市場預期是下跌0.8%,但結果是意外上升0.7%,比一年前同期更飆升15.1%。

在疫情期間,網上銷售也表現強勁,7月份下跌之後,8月份反彈上升5.3%。

至於酒吧和餐館的生意保持平穩,比一年前明顯有好轉,勁升接近32%。

有分析認為,零售銷售上升,主要因為許多學校在8月開課,也開始恢復面授課程,同時合資格的家庭在7月中開始收到擴大兒童稅務優惠計劃的紓困金,這個計劃將會持續到12月。

全國零售聯盟表示,在當前的疫情下,這項零售銷售數據上升,反映出消費意慾依然強勁,以及全國零售商的復甦力度。

聯盟預測,今年全年的零售銷售將會打破紀錄,聖誕購物季節的銷售也會強勁,況且美國民眾目前的儲蓄率最少有2.5萬億元,職位空缺達到破紀錄過千萬份。

另一項數據就顯示,上星期首次申領州政府失業金人數增加兩萬人,達到33.2萬人,主要因為Ida風災造成廣泛停電,以及沿岸的能源生產停頓,包括紐約和新澤西州在內的多個州也水浸嚴重。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。