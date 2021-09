7間香港公司被美國納入黑名單

【有線新聞】

美國財政部將7間在香港註冊的公司納入制裁名單,指他們聯同伊朗革命衛隊成員,在埃塞俄比亞侵犯人權。

其中兩間被制裁的香港公司,註冊地址都是灣仔駱克道3號這座商業大廈19樓一個單位。這兩間公司被指與一名52歲、譯音姓宋的廣州女子有關連。

其餘5間公司的註冊地址,都是火炭山尾街宇宙工業中心12樓同一個單位。這七間公司、連同姓宋的廣州女子,被指與伊朗人哈希米有連繫。

美國指哈希米隸屬伊朗革命衛隊,涉及在埃塞俄比亞北部犯下種族、性別歧視的暴力罪行,包括強姦及阻礙人道救援行動等,威脅當地和平、安全、穩定,並構成人道危機,哈希米同樣被列入美國黑名單。

制裁措施在美國總統拜登簽署行政命令後生效,將禁止美國人與這些企業交易及凍結他們在美國的資產。

拜登的聲明說,埃塞俄比亞局勢對美國國家安全及外交政策,構成罕見、不尋常的威脅,頒下緊急狀態令應對。

埃塞俄比亞反政府武裝組織「提格雷人民解放陣線」,近月在多個州與政府軍衝突,美國國務卿布林肯說如果雙方立即停火、展開談判,美方考慮暫緩制裁。

