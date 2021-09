德州美墨邊境橋下聚集逾8千非法移民

【KTSF 關鍵報導】

德州官方表示,在美墨邊境的一座橋下,現在聚集了幾千名非法移民。

德州Del Rio市長表示,8,500名移民正在Del Rio國際大橋下等待收押。

Del Rio市長Bruno Lozano說:「因為不限越境人數,邊境巡邏隊不幸超負荷,在Del Rio此處,我們不知道誰在越境,這導致另一系列的變數、 恐怖威脅、安全威脅,以及瞄準弱勢群體的人。」

非法移民所集中的這座橋樑,連接美國的Del Rio市和墨西哥城市Ciudad Acuna。

根據海關與邊境保護局表示,這座橋現在被徵用為移民的臨時停靠站點,橋下較為陰涼,可以讓在酷熱環境中等待的移民好過一些,也有助於緩解因氣候炎熱帶來的疾病。

德州州警官方表示,因為越境流量太大,他們現在不得不關閉入境點,之後還會有更多措施。

Del Rio市長現在已要求國土安全部提供幫助,共和黨籍國會議員Tony Gonzalez發帖文說,邊境巡邏人員可能需要幾星期時間才能處理這群人,而且更多移民會到來。

Martinez Val Verde縣警長Joe Frank說:「邊巡隊所面對的情況並不好,有安全問題,健康問題,因為一個小區域內擠有9,500人。」

海關與邊境保護局表示,正在派遣更多人協助Del Rio處理問題。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。