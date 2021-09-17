德州美墨邊境橋下聚集逾8千非法移民

【KTSF 關鍵報導】

德州官方表示，在美墨邊境的一座橋下，現在聚集了幾千名非法移民。

德州Del Rio市長表示，8,500名移民正在Del Rio國際大橋下等待收押。

Del Rio市長Bruno Lozano說：「因為不限越境人數，邊境巡邏隊不幸超負荷，在Del Rio此處，我們不知道誰在越境，這導致另一系列的變數、 恐怖威脅、安全威脅，以及瞄準弱勢群體的人。」

非法移民所集中的這座橋樑，連接美國的Del Rio市和墨西哥城市Ciudad Acuna。

根據海關與邊境保護局表示，這座橋現在被徵用為移民的臨時停靠站點，橋下較為陰涼，可以讓在酷熱環境中等待的移民好過一些，也有助於緩解因氣候炎熱帶來的疾病。

德州州警官方表示，因為越境流量太大，他們現在不得不關閉入境點，之後還會有更多措施。

Del Rio市長現在已要求國土安全部提供幫助，共和黨籍國會議員Tony Gonzalez發帖文說，邊境巡邏人員可能需要幾星期時間才能處理這群人，而且更多移民會到來。

Martinez Val Verde縣警長Joe Frank說：「邊巡隊所面對的情況並不好，有安全問題，健康問題，因為一個小區域內擠有9,500人。」

海關與邊境保護局表示，正在派遣更多人協助Del Rio處理問題。

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