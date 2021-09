舊金山下周一開始恢復執行拖車規例

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)9月20日星期一開始在全市恢復執行拖車規例,拖走在指定時段停泊在拖車地段的汽車,根據新的收費,拖車費加上手續費,總共543元。

舊金山交通局去年3月開始因為疫情關係,暫停實行拖車,今年6月,市內部分地區,包括華埠Clay街和Sacramento街,因為臨時設立了緊急巴士專線,所以部分地段開始實行交通繁忙時段拖車。

下星期一開始,全市各地將恢復拖車的規定,如果駕駛者在指定的交通高峰期停車在拖車地段,當局將會拖走汽車,初犯手續費是275元,拖車費用268元,合共543元。

低收入人士可免除手續費,但需要繳交100元拖車費,無家可歸者可免除手續費和拖車費。

除了拖車時段之外,當局也會拖走部分情況下違例停泊的汽車,包括違例停車超過72小時、汽車登記過期超過半年,以及有收到5次或以上違例停車罰單的汽車。

有關市內拖車的詳情,包括如何取回汽車和繳交罰款,可瀏覽以下SFMTA交通局網頁:

https://www.sfmta.com/getting-around/drive-park/towed-vehicles

https://www.sfmta.com/blog/sfmta-resumes-peak-hour-tow-away-zone-enforcement

