舊金山下周一開始恢復執行拖車規例

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）9月20日星期一開始在全市恢復執行拖車規例，拖走在指定時段停泊在拖車地段的汽車，根據新的收費，拖車費加上手續費，總共543元。

舊金山交通局去年3月開始因為疫情關係，暫停實行拖車，今年6月，市內部分地區，包括華埠Clay街和Sacramento街，因為臨時設立了緊急巴士專線，所以部分地段開始實行交通繁忙時段拖車。

下星期一開始，全市各地將恢復拖車的規定，如果駕駛者在指定的交通高峰期停車在拖車地段，當局將會拖走汽車，初犯手續費是275元，拖車費用268元，合共543元。

低收入人士可免除手續費，但需要繳交100元拖車費，無家可歸者可免除手續費和拖車費。

除了拖車時段之外，當局也會拖走部分情況下違例停泊的汽車，包括違例停車超過72小時、汽車登記過期超過半年，以及有收到5次或以上違例停車罰單的汽車。

有關市內拖車的詳情，包括如何取回汽車和繳交罰款，可瀏覽以下SFMTA交通局網頁：

https://www.sfmta.com/getting-around/drive-park/towed-vehicles

https://www.sfmta.com/blog/sfmta-resumes-peak-hour-tow-away-zone-enforcement

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