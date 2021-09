【KTSF】

名店Nordstrom將於10月1日關閉位於舊金山(三藩市)SoMa第九街的Nordstrom Rack,這間outlet店佔地4萬幾平方呎,已經開業20年。

Nordstrom表示,是因應公司市場策略而作出今次的調整,日後將會結合網上和實體店銷售來改善服務。

位於市中心Market街的Nordstrom Rack,以及在附近Westfield Mall的Nordstrom就仍會繼續營運。

疫情在去年爆發以來,Nordstrom已關閉16間分店,至於Nordstrom Rack過去26年只是關閉9間分店,但同期間就新開245間outlet店。

