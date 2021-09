舊金山推社區大使試驗計劃 聘有案底邊緣人士月薪300元（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)市府將會在10月推行試驗性計劃,為十名有案底的邊緣人士提供每月300元收入,聘請他們做社區大使。

市長布里德表示,這個計劃旨在向曾有案底的邊緣人士提供一個機會重回正軌,她表示,有不少已經刑滿出獄的人士,由於無收入來源,所以又再犯罪,這個計劃是想透過提供金錢,引領他們不再犯罪。

布里德說:「自己必須為自己的行為負責,不過獲釋之後何去何從?這個計劃是想保證邊緣人士不會再傷害他人而重陷法網。」

負責計劃的舊金山人權委員會行政主任Sheryl Davis表示,參加者的工作是跟公眾宣傳社區安全,希望讓他們了解,他們的行為可以改善社區,如果他們表現良好,可能增加收入至每月500元,計劃的費用來自納稅人、私人機構損贈和聯邦政府資金。

這個計劃是參照東灣Richmond市推行的社區安全辦公室方案,報導指,該項計劃減低了55%槍擊罪。

但是Richmond市的方案曾惹來爭議性,有報導指在2016年時,其中一名參加者槍殺他人,而被判40年至終身監禁。

死者家人表示,該項計劃並無減低槍案,而是給予他們金錢去買槍。

Davis表示,應汲取該案的教訓,確保同類事件不會再發生。

