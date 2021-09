舊金山市長要求改革樓宇檢查局杜絕貪污等違紀行為（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德周四發出行政指引,要求改革樓宇檢查局,要增加透明度,以杜絕貪污等違紀行為。

改革內容包括為公眾和樓宇檢查局提供有關如何告密的資訊;鼓勵舉報可疑行為;加強及更頻密檢查員工有無遵守當局規例,例如有無利益衝突和財務申報;改善當局發牌照的程序,減少詐騙機會發生;成立獨立的第三方機構去調查有關當局有無涉及違規違紀的行為等。

布里德說:「我們知道這個部門有問題,但很遺憾不知該局、前局長和員工有問題的程度,所以我們正進一步保證透明度和問責性,因為很重要。」

事源是聯邦調查局(FBI)去年調查前工務局局長Mohammed Nuru的涉貪案時,引發舊金山市府律師啟動獨立調查,並發現前任樓宇檢查局局長許子湯在職期間有違法行為,並違反專業標準和市府政策。

報告指許子湯涉嫌給予一名中國發展商特別待遇,而多次出席與這名發展商的飯局,也沒有申報。

市長布里德事後要求樓宇檢查委員會將許子湯撤職,許子湯向市府申請退休。

