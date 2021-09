舊金山列治文區中秋街會將提供免費接種疫苗及檢測（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)有兩成亞裔居民仍然未接種疫苗,這個星期六在列治文區的中秋節街會,當局會提供免費接種疫苗,以及檢測服務,另外在四間學校設立疫苗接種站,鼓勵校區師生、家長和附近居民接種疫苗。

舊金山衛生局在中文傳媒記者會指出,市內疫情有放緩跡象,7日平均每日新增病例是98宗,有78人需要留醫,其中19人接受ICU深切治療,全市累計確診數目接近49,000宗,目前確診率大約2.4%。

接種疫苗方面,年滿12歲符合資格接種疫苗的居民之中,接近9成人士接種最少一劑疫苗,8成居民接種完整疫苗。

全市8成亞裔居民接種最少一劑疫苗,有兩成亞裔仍未接種疫苗。

為了鼓勵更多市民接種疫苗,星期六在列治文區舉行的中秋節街會,舊金山衛生局與一個非牟利機構合作,在Clement夾9街設立攤位,免費為市民接種疫苗和提供檢測服務,上午11時至下午3時,到時會提供Pfizer、Moderna和J&J疫苗讓接種人士選擇。

舊金山第一區市參事陳詩敏(Connie Chan)說:「如果你知道身邊有人未接種疫苗,希望你能夠鼓勵他們來這中秋街會,免費接種疫苗或接受檢測,最要緊就是身體健康,和中秋佳節快樂。」

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「我們應急管理局準備了小禮物,給所有接種疫苗或做檢測的朋友,有袋或水瓶。」

另外,本星期開始連續四個星期,舊金山聯合校區四間學校設立疫苗接種站:

灣景區Malcolm X Academy,每逢星期二下午3時半至6時半,地址是Harbor路350號;

Balboa高中,每逢星期三下午2時半至5時半,地址是Cayuga Ave 1000號;

列治文區McCoppin小學,星期六9月18日開始,每逢星期六早上10時半至下午1時半,地址是6 Ave 651號;

日落區Sunset小學星期日9月19日開始,每逢星期日早上10時半至下午1時半,地址是41 Ave 1920號。

這四個疫苗接種站主要為未曾接種疫苗的學生、老師、家長和附近居民服務,不會為已接種疫苗的人士提供加強針。

舊金山華埠花園角的檢測站每逢星期三上午10時至下午2時開放,周四有467人前往接受檢測,其中有32名是12歲以下的兒童。

